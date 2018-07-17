Главная избирательная комиссия (ГИК) постановила, что в телесериале Naisiu vasara, который снимался на средства принадлежащей Рамунасу Карбаускису группы Agrokoncernas имеется скрытая реклама самого Р.Карбаускиса и Союза крестьян и "зелёных" Литвы (СКЗЛ), лидером которого он является.
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ГИК во вторник, голосуя по каждому эпизоду в отдельности, решил, что политической рекламой следует считать эпизоды, в которых Р.Карбаускис приглашал зрителей посетить Найсяй в Шяуляйском районе, демонстрировал партийное издание, календарь с логотипом СКЗЛ.

Эти эпизоды признаны политической рекламой 6 голосами "за" при 2 воздержавшихся.

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Agrokoncernas указал, что продюсерской компании Videometra в 2013-2016 гг. на съёмку сериала Naisiu vasara в общей сложности перечислил почти 332 тыс. евро. Других спонсоров серии Videometra не согласились раскрывать.

Три члена Главизбиркома подготовили отдельное мнение о сериале Naisiu vasara, предлагая признать его скрытой политической рекламой "крестьян" и решить, не является ли это грубым нарушением финансирования избирательной кампании.

По утверждению трёх членов ГИК, делегированных оппозиционными партиями, рабочая группа практически не оценила, что "сериал является продолжением проекта Р.Карбаускиса и Союза крестьян и "зелёных" Литвы, который проводил запланированную, постоянную и непрерывную кампанию".

Это отдельное мнение подписали представитель Союза Отечества-Христианских демократов Литвы (СО-ХДЛ) Вилюс Сямяшка, представитель Движения либералов Максимас Резниковас и представитель Социал-демократической партии Юрате Лебедевене.

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