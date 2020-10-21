Об этом говорится в программном документе, которым во вторник поделился член команды Байдена, многолетний дипломат Майкл Карпентер.

В документе, который на своей странице в Twitter разместил директор организации Penn Biden Centre Пенсильванского университета, подчеркивают, что Байден в администрации экс-президента США Барака Обамы курировал вопросы безопасности региона, в котором находятся страны Балтии.

Байден, кроме прочего, обещает послать России жесткую весть о том, что она не должна запугивать страны Балтии, которые являются членами НАТО.

"Многолетняя помощь Джо Байдена странам Балтии и вера в обязательства Америки перед союзниками создает яркий контраст Трампу, сомневающемуся в важности НАТО, – сказано в документе. – Байден твердо поддержит союзников НАТО, в отличие от Трампа, который поднимает вопрос важности альянса и однажды перепутал страны Балтии с Балканами".

Команда Байдена также подчеркнула, что бывший вице-президент не одобрит проект газопровода Nord Stream 2. По словам демократа, этот газопровод сделает Европу еще более зависимой от российского газа и позволит России использовать шантаж.