Из фракции "Порядка и справедливости" отзывается Букаускас

"Решение совета партии (об отзыве В. Букаускаса – BNS) принято вчера путем опроса, 90% одобрили это",– сказал BNS в пятницу лидер трудовиков Викторас Успасских.

"Просто партия должна идентифицироваться, предложить свои программные положения. Когда мы шли во фракцию "Порядка и справедливости" были проекты законов, которые обещали зарегистрировать и представить, но этого не сделали. Зачем нам там сидеть с ними, если не реализуется наша программа?" – пояснил председатель ПТ.

У партии "Порядок и справедливость", ведущей сейчас переговоры об участии в правящей коалиции, в сейме фракция из семи депутатов.

Уход В. Букаскаса подорвет фракцию. Его принадлежность этой фракции также означала и поддержку правящих со стороны ПТ.

Кроме того, с этой недели в ПТ в сейме представляет не только В. Букаускас, но и бывший либерал Андрюс Мазуронис. Он стал членом этого политического движения.

В парламент А. Мазуронис попал по списку Либерального движения в апреле этого года, когда от мандата отказался Арунас Гялурнас.