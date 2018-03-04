Как BNS сообщила глава Департамента миграции Эвелина Гудзинскайте, возвращенные в Литву беженцы - это в основном сирийцы, которые уехали в Германию.
Девять из них были возвращены из Германии, там установили, что их пребывание в стране является незаконным, еще 8 вернулись по собственному желанию.
"По закону они не имеют права законно оставаться в Германии, а Литва предоставила им убежище. Поскольку у них есть право проживать в Литве, их возвращают", - говорит Гудзинскайте.
Она подтвердила, что упомянутые лица преступлений не совершали. Процедуры возвращения были пройдены осенью.
Правилами предусмотрено, что на территории государств Шенгенского соглашения в документами других государств можно находиться не более 90 дней в течение полугода. Сейчас вернушиеся беженцы будут месяц жить в Центре приема беженцев в Рукле, после чего процесс их интеграции будет продолжен в самоуправлениях По словам главы, в Германии большая сирийская диаспора, большинство перемещенных в Литву беженцев признаются, что у них есть ранее эмигрировавшие в Германию близкие и родственники.
Согласно утвержденной ЕС программе по перемещению беженцев в 2015-2017 гг. в Литву прибыли 468 человек, большинство из них сюда попали из Греции, часть из Турции и Италии. 343 беженца в данный момент покинули Литву.
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