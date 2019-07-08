Истребители НАТО трижды сопроводили российские военные самолеты

На минувшей неделе истребители НАТО, выполняющие миссию Балтийского воздушного патрулирования, три раза поднимались в небо, чтобы опознать и сопроводить российские военные самолеты, летевшие в международном воздушном пространстве над Балтийским морем.
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Как сообщило в понедельник министерство обороны, 1 июля истребители сопроводи четыре "Су-24", следовавших из Калининградской области в основную часть России.

У самолетов не было заранее предоставленного летного плана, они не поддерживали связь с региональными диспетчерами, их транспондеры были выключены.

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Третьего июля был сопровожден транспортный самолет "Ил-76", летевший в том же направлении. Его транспондер был включен, он поддерживал связь с региональными диспетчерами, но у него не было заранее согласованного летного плана.

Пятого июля истребители миссии НАТО опознали самолет "Ил-20", следовавший с основной части России в Калининград. Борт не следовал заранее предоставленному летному плану, поддерживал связь с региональными диспетчерами, его транспондер был выключен.

Миссия Балтийского воздушного патрулирования НАТО осуществляется с авиабаз в Литве и Эстонии.

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