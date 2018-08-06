Истребители НАТО на минувшей неделе 8 раз сопровождали российские военные самолеты

В минувший понедельник истребители НАТО дважды поднимались в небо, оба раза они сопровождали летевший из Калининградской области в континентальную часть России самолет Ан-26. Оба раза транспортные судна следовали с выключенным транспондером, но согласно летному плану и поддерживали связь с региональными диспетчерами.
Во вторник был сопровожден еще один Ан-26, следовавший по тому же маршруту. Он летел без летного плана, с выключенным транспондером, поддерживал связь с диспетчерами.
Также во вторник была опознана группа из пяти самолетов Су-30СМ, следовавшая из континентальной части России в Калининградскую область. Все истребители следовали без летного плана, один из них был с включенным транспондером, поддерживал связь с диспетчерами.
В среду истребители НАТО дважды взлетали, чтобы сопроводить самолет Ил-38, оба раза этот самолет, предназначенный для борьбы с подлодками и разведки над морем, следовал с включенным транспондером, без летного плана, не поддерживал связь с диспетчерами.
Еще один Ил-38, летевший из континентальной части России в Калининград, истребители НАТО сопроводили в четверг. Российский самолет летел с включенным транспондером, без летного плана, не поддерживал связь с диспетчерами.
В пятницу истребители НАТО сопроводили транспортный самолет Ил-76, летевший в Калининград. Этот борт был с включенным транспондером, летел без заранее предоставленного летного плана, поддерживал связь с региональными диспетчерами.
Сейчас миссию ПВО НАТО из Шяуляй осуществляет контингент ВВС Португалии с истребителями F-16. Миссю ПВО НАТО из Эстонии сейчас осуществляет британский контингент с истребителями Eurofighter Typhoon.
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