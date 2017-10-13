DELFI удалось раздобыть повестку заседания совета соцдемов, которое состоится 14 октября. На повестке - вопрос исключения из партии депутатов, которые не подчинились решению партии и заключили соглашение о сотрудничестве с "крестьянами". Такое предложение на рассмотрение совета выдвинула партийная Комиссия по этике и процедурам.

Будет ли это решение одобрено, члены совета должны решить путем голосования по кандидатуре каждого "бунтовщика" в отдельности. Накануне заседания члены совета получили проекты решения.

"Совет Литовской социал-демократической партии, руководствуясь 14.2 и 72 ст Устава партии, по предложению партийной Комиссии по этике и процедура от 7 октября 2017 года, одобряет исключение (далее указана фамилия – DELFI) из партии", – сказано в проектах.

Исключить из партии предлагают 9 депутатов, которые до сих пор считались лидерами соцдемов – бывших премьеров и председателей партии Гедиминаса Киркиласа и Альгирдаса Буткявичюса, бывшего многолетнего депутата и старосту фракции, ныне вице-председателя партии Ирену Шяулене, бывшего министра транспорта и коммуникаций Римантаса Синкявичюса, бывшего министра здравоохранения Риманте Шалашявичюте, бывшего главу МВД и Минюста Юозаса Бернатониса, бывшего мэра Неринги Антанаса Винкуса, нынешнего старосту фракции Андрюса Палёниса и депутата Артураса Скарджюса.

На заседании Комиссии по этике, которое состоялось неделю назад, предлагалось исключить из партии 10 членов. Однако среди проектов нет проекта по Миндаугасу Бастису, который несколько дней назад сообщил, что отзывает свою подпись под документом о коалиции с "крестьянами".

Это значит, что Бастис, в отношении которого весной этого года была начата процедура вотума недоверия из-за связей с действующими в России лицами, деятельность которых довольно сомнительна, остается в партии.

Как сказал DELFI Киркилас, подготовленные проекты постановления показывают, что решения в связи с исключением из партии стараются принять как можно быстрее.

"Все время спешат, в этом нет ничего удивительного. Но, конечно, каждое постановление обсудят отдельно", – заметил он.

На вопрос, по какой причине спешат, Киркилас сказал: "Пришла молодежь, она не выдерживает дискуссий с нами, у нее нет аргументов, вот и спешат убрать инакомыслящих таким способом. Я уже не раз об этом говорил".