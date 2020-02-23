aA
Лидеры Евросоюза (ЕС) в пятницу в Брюсселе начали согласование компромиссного предложения по новому бюджету Сообщества на 2021-2027 годы, однако пока остается не ясно, удастся ли утвердить его в ближайшие дни.
Источники: в Брюсселе появилась надежда найти компромисс по бюджету ЕС
© DELFI / Kiril Čachovskij

По данным BNS, главы Балтийских стран обсудили вероятный компромисс в пятницу после обеда на отдельной встрече с премьерами Австрии, Дании, Нидерландов и Швеции – стран, которые называют "бережливой четвёркой" и которые жёстче других требуют урезать расходы.

"Утром казалось, что шансов почти нет, но сейчас зажглась какая-то надежда", – сказали BNS источники, информированные о ходе переговоров.

Статьи по теме:
Президент вернулся к столу переговоров по бюджету ЕС: "экономная четверка" за сокращение, что ждет Литву?  (53)
Науседа обещает требовать увеличения компенсации от ЕС в связи с эмиграцией из Литвы  (41)

В соответствии с компромиссным предложением, общий бюджет может быть урезан примерно на 20 млрд евро, некоторые программы могут быть пересмотрены.

Председатель Европейского совета Шарль Мишель должен внести новое предложение для обсуждения лидеров стран в пятницу вечером.

ru.DELFI.lt
|Populiariausi straipsniai ir video
Статьи по теме:

Выход Великобритании лишил Евросоюз 75 млрд евро (68)

В Страсбурге проходят дебаты о бюджете Европейского...

TOP новостей

Kristina Pocytė, Dovilė Šakalienė

История из литовской провинции: из неожиданных деталей заметили, что детские деньги увеличились

"Алкоголь - не выбирает. Такие проблемы, как алкоголь,...

Немецкая батарея Memel-Nord Немецкая батарея Memel-Nord Немецкая батарея Memel-Nord

Тайна литовских дюн: какие секреты хранит старая нацистская крепость близ Клайпеды (115)

Приморский региональный парк – особый уголок Литвы ,...

После длительного молчания Грибаускайте рассказала о команде и о том, как поступила бы с Наркевичем (238)

Даля Грибаускайте , которая 10 лет была президентом...

Представитель профсоюза рассказал о мрачных фактах: за 4 месяца водителю в Литве заплатили 700 евро (83)

В литовских СМИ все чаще появляется информация о...

Jevgenijaus Prigožino lėktuvas Jevgenijus Prigožinas

Предупреждение в связи с самолетом Пригожина: Литва может стать линией фронта (286)

Парламентский Комитет по нацбезопасности и обороне...

|Maža didelių žinių kaina