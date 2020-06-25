Однако пресс-служба президента эту информацию не подтверждает и говорит, что "слухи не комментирует".

"Йонас Витаутас Жукас занимает пост старшего советника президента. А слухи я не комментирую", – ответил Delfi пресс-секретарь президента Антанас Бубнялис.

По данным источника, Жукас уйдет в ближайшее время, завтра - 26 июня - его последний рабочий день. Национальную группу безопасности Жукас возглавляет с 29 июля 2019 года. С самим Жукасом связаться не удается.

Эту должность Жукас занял по приглашению президента Науседы.

22 июня со своего поста ушла советник юридической группы президентской службы Ева Саударгайте. Пресс-служба президента подробно эту отставку не комментировала.

По словам Бубнялиса, Саударгайте планирует продолжить карьеру на госслужбе. До этого она работала в Конституционном суде.

Похоже, перемены в аппарате президента – кардинальные. После того как появились данные об отставке Жукаса, Delfi подтвердили еще одну смену кадров.

Со своего поста в ближайшее время намерена уйти старший советник президента по вопросам образования, науки и культуры Соната Шульце.

С Шульце удалось связаться по телефону, на вопрос, правда ли, что она уходит с занимаемого поста, она сказала: "Сейчас я не хочу комментировать этот вопрос".