Президент Франции Эммануэль Макрон в этом месяце планирует посетить с визитом Литву, подтвердили BNS информированные источники.
По данным BNS, визит намечен на 28-29 сентября.
Нынешним летом Франция разместила несколько сотен своих военных в составе батальона НАТО под командованием Германии, который дислоцирован в Литве, представители ВВС Франции не раз осуществляли миссию воздушной полиции НАТО в странах Балтии. В свою очередь, Литва в ответ на просьбу Франции направила своих военнослужащих в Мали (Западная Африка).
Франция - вторая по величине экономика еврозоны после Германии, но ее экономические связи с Литвой довольно слабы.
Литва в последнее время активно старается привлечь помощь Евросоюза (ЕС) белорусской оппозиции, протестующей против режима Александра Лукашенко, между тем Франция выступает с инициативой в споре с Турцией из-за кризиса в регионе Средиземного моря.
Франция также традиционно является одним из самых больших сторонников интеграции ЕС. Позиции стран в отношении России нередко расходятся - Литва призывает Запад занять более жесткую позицию в отношении Москвы и изолировать ее дипломатически, а Франция высказывается за более тесные связи.
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