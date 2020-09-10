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Президент Франции Эммануэль Макрон в этом месяце планирует посетить с визитом Литву, подтвердили BNS информированные источники.
Emmanuelis Macronas
Emmanuelis Macronas
© AFP / Scanpix

Президент Франции Эммануэль Макрон в этом месяце планирует посетить с визитом Литву, подтвердили BNS информированные источники.

По данным BNS, визит намечен на 28-29 сентября.

Нынешним летом Франция разместила несколько сотен своих военных в составе батальона НАТО под командованием Германии, который дислоцирован в Литве, представители ВВС Франции не раз осуществляли миссию воздушной полиции НАТО в странах Балтии. В свою очередь, Литва в ответ на просьбу Франции направила своих военнослужащих в Мали (Западная Африка).

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Франция - вторая по величине экономика еврозоны после Германии, но ее экономические связи с Литвой довольно слабы.

Литва в последнее время активно старается привлечь помощь Евросоюза (ЕС) белорусской оппозиции, протестующей против режима Александра Лукашенко, между тем Франция выступает с инициативой в споре с Турцией из-за кризиса в регионе Средиземного моря.

Франция также традиционно является одним из самых больших сторонников интеграции ЕС. Позиции стран в отношении России нередко расходятся - Литва призывает Запад занять более жесткую позицию в отношении Москвы и изолировать ее дипломатически, а Франция высказывается за более тесные связи.

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