Руководство ЕС объявило, что намерено включить в "черный список" представителей режима президента Александра Лукашенко, которые виновны в применении насилия против мирных участников протестов и фальсификации результатов выборов.

"Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель намерен представить несколько возможностей санкций, которые обсудит с министрами иностранных дел ЕС. Вполне вероятно, что в предварительном списке может быть около 20 фамилий", - сказал BNS источник, информированный о процессе.

Вопрос о санкциях министры ИД ЕС намерены обсудить на начинающейся в четверг в Берлине неформальной двухдневной встрече. Формальные решения на ней приниматься не будут.

Следующая встреча министров, на которой могут быть приняты санкции, намечается в сентябре.

Лицам из санкционного списка запрещается въезд в ЕС, их имущество замораживается.

Глава МИД Литвы предложил, чтобы Литва ввела национальные санкции для 32 белорусских должностных лиц, включая А. Лукашенко.

Национальные санкции должна утвердить министр внутренних дел Рита Тамашунене. Во вторник она сказала BNS, что список лиц еще дополняется и согласуется.