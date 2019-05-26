Источники DELFI: выясняются результаты выборов в Европарламент

Появились предварительные данные по результатам выборов в Европарламент (ЕП).
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По данным источников портала DELFI, полученная из разных регионов информация позволяет предположить, что в регионах лидируют Литовские социал-демократы.

Второе и третье место разделяют "крестьяне" и консерваторы.

На четвертом месте - Партия труда, а на пятом – разные комитеты, в их числе лидирует политическая сила Аушры Малдейкене.

По предварительным данным, расклад на выборах в ЕП следующий:

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Литовская социал-демократическая партия – 2 мандата

Союз отечества – Христианские демократы Литвы - 2 мандата

Литовский союз крестьян и зеленых - 2 мандата

Партия труда - 2 мандата

Общественный комитет "Поезд Аушры Малдейкене" - 1 мандат

Блок Вальдемара Томашевского – коалиция Союза христианских семей и Русского альянса - 1 мандат

Движение либералов - 1 мандат

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