aA
В среду послы стран Евросоюза договорились ввести санкции в отношении белорусских компаний и лиц, которые поддерживают режим Александра Лукашенко, сообщил дипломатический источник.
"Третий пакет санкций принят. Он качественно иной – уже появились и лица, а также компании, которые способствуют сохранению брутального режима", – сообщил BNS источник, пожелавший остаться анонимным.
Санкции введены в отношении 29 физических и 7 юридических лиц. Конкретные компании, внесенные в черный список, не разглашаются.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
Бывшие руководители Литвы из-за трагического положения обратились к жителям страны (40)
Литву сковала пандемия коронавируса . На фоне...
The New York Times: Литва по уровню заболевания коронавирусом на первом месте во всем мире (257)
The New York Times сообщает, что Литва по уровню заболевания...
Премьер-министр Литвы о хитростях торговцев: если кто-то будет работать, открыв отдел с чипсами, будут изменения дополнено комментарием Senukai (18)
В среду в Литве вступили в силу новые жесткие...
В течение нескольких недель в Литве зафиксирован скачок смертей, увеличивается число умирающих дома (98)
В среду на заседании комитета по вопросам...
В Литве вступают в силу более жесткие требования карантина: важнейшие изменения (100)
Правительство Литвы с учетом рекомендаций экспертов...