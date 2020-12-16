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В среду послы стран Евросоюза договорились ввести санкции в отношении белорусских компаний и лиц, которые поддерживают режим Александра Лукашенко, сообщил дипломатический источник.
Aliaksandras Lukašenka
Aliaksandras Lukašenka
© AP / Scanpix

"Третий пакет санкций принят. Он качественно иной – уже появились и лица, а также компании, которые способствуют сохранению брутального режима", – сообщил BNS источник, пожелавший остаться анонимным.

Санкции введены в отношении 29 физических и 7 юридических лиц. Конкретные компании, внесенные в черный список, не разглашаются.

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