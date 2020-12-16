"Третий пакет санкций принят. Он качественно иной – уже появились и лица, а также компании, которые способствуют сохранению брутального режима", – сообщил BNS источник, пожелавший остаться анонимным.

Санкции введены в отношении 29 физических и 7 юридических лиц. Конкретные компании, внесенные в черный список, не разглашаются.