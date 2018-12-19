"Любое сформированное в демократическом государстве правительство, состоящее только из мужчин, должно вызывать вопросы и удивление, почему так еще случается", - сказала BNS профессор Института международных отношений и политических наук Довиле Якнюнайте.

По ее словам, исключительно "мужское" правительство не будет для молодых женщин стимулом включаться в политику, потому что, кроме президента, у них больше нет вдохновляющих примеров, а это создает замкнутый круг и поддерживает стереотип о том, что политика - якобы "мужское дело".

В начавшем работу два года назад правительстве С. Сквернялиса четыре высоких поста занимали женщины - канцлер правительства, министры юстиции, образования и науки, культуры, однако все они своих должностей лишились.

Сейчас премьер еще выбирает кандидатов в министры экологии и образования и науки.

Д. Якнюнайте также обратила внимание на то, что в секретариате премьера преобладают женщины, а среди его советников - мужчины.

"Это очень типичная, стереотипная ситуация, которая, конечно, не доказывает никакой прямой личной дискриминации, однако является явно дискриминационной по своим последствиям", - сказала она.

По словам политолога, многие исследования показывают, что в обществах, в которых реализованы равные права мужчин и женщин, ниже уровень коррупции, более высокий общий уровень жизни, в таких обществах больше заботятся о правах человека, социальных вопросах.

По словам члена сейма Аушрине Армонайте, в политике очень важно обеспечить разнообразие, чтобы принимаемые решения и представляемые идеи отражали максимально широкий спектр общественных групп.

"Важно, чтобы среди тех, кто принимает решения, а особенно среди министров, были представители разного возраста, разных профессий, а также не только мужчины, но и женщины. В Литве можно найти много профессиональных и компетентных женщин, которые могли бы составить и половину кабмина", - сказала она BNS.

Пресс-атташе премьера Томас Бержинскас сказал, что при выборе кандидатов на занятие должностей для премьера пол значения не имеет.

"Премьер выбирает не по полу, а по профессионализму", - сказал он BNS.