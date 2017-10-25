По ее словам, члены Сейма рассмотрят возможность сформировать временную, а не межпарламентскую группу, для формирования которой нужно одобрение спикера.
"Мы все равно пойдем вперед и тогда попытаемся учредить хотя бы временную группу", - сказала BNS в среду М. Навицкене.
Политики сообщили об этом после того, как глава парламента объявил, что не поддержит инициативу парламентариев создать межпарламентскую группу по связям с Тибетом.
Спикер сейма в среду сказал, что создание межпарламентской группы по связям с Тибетом будет противоречить внешней политике Литвы, потому что Вильнюс считает Тибет частью Китая.
"Формальная сторона (дела) обязывает нас говорить о едином Китае, и мы не можем в одной комнате говорить о едином Китае, а в другой - о поддержке Тибета", - сказал В. Пранцкетис радиостанции Ziniu radijas.
М. Навицкене сказала, что тон председателя Сейма ее расстроил.
"Эта группа, какой бы они ни была - межпарламентской или временной, она не будет направлена на автономию или независимость Тибета, потому что мы прежде всего говорим о правах человека и религиозных свободах в Тибете", - сказала член сейма.
"Мы подчас создаем искусственное разделение там, где его нет. Я вижу возможность для члена Сейма участвовать и в межпарламентской группе Литвы и Китая, и в группе дружбы с Тибетом, потому что это одно другому не противоречит", - добавила она.
С инициативой учредить группы по связям с Тибетом группа оппозиционных политиков выступила в конце сентября после встречи с проживающим в Индии духовным лидером Тибета Далай Ламой.
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