В парламенте Литвы все же будет создана группа по поддержанию связей с Тибетом, невзирая на возражения председателя Сейма Виктораса Пранцкетиса, утверждает одна из инициаторов создания группы, консерватор Моника Навицкене.
Monika Navickienė
© DELFI / Domantas Pipas

По ее словам, члены Сейма рассмотрят возможность сформировать временную, а не межпарламентскую группу, для формирования которой нужно одобрение спикера.

"Мы все равно пойдем вперед и тогда попытаемся учредить хотя бы временную группу", - сказала BNS в среду М. Навицкене.

Политики сообщили об этом после того, как глава парламента объявил, что не поддержит инициативу парламентариев создать межпарламентскую группу по связям с Тибетом.

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Спикер сейма в среду сказал, что создание межпарламентской группы по связям с Тибетом будет противоречить внешней политике Литвы, потому что Вильнюс считает Тибет частью Китая.

"Формальная сторона (дела) обязывает нас говорить о едином Китае, и мы не можем в одной комнате говорить о едином Китае, а в другой - о поддержке Тибета", - сказал В. Пранцкетис радиостанции Ziniu radijas.

М. Навицкене сказала, что тон председателя Сейма ее расстроил.

"Эта группа, какой бы они ни была - межпарламентской или временной, она не будет направлена на автономию или независимость Тибета, потому что мы прежде всего говорим о правах человека и религиозных свободах в Тибете", - сказала член сейма.

"Мы подчас создаем искусственное разделение там, где его нет. Я вижу возможность для члена Сейма участвовать и в межпарламентской группе Литвы и Китая, и в группе дружбы с Тибетом, потому что это одно другому не противоречит", - добавила она.

С инициативой учредить группы по связям с Тибетом группа оппозиционных политиков выступила в конце сентября после встречи с проживающим в Индии духовным лидером Тибета Далай Ламой.

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