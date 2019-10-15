В заявлении выражается недоверие Викторасу Пранцкетису и предлагается освободить его от должности.

Под документом подписались 53 депутата: 42 "агрария", пять социал-трудовиков, три представителя фракции "Во благо Литвы", два члена Смешанной группы членов Сейма и один член Избирательной акции поляков Литвы.

Для того, чтобы спикер был освобожден от обязанностей, за это должен проголосовать минимум 71 депутат.

"Констатируется, что спикер Сейма Викторас Пранцкетис, зная о меморандуме, подписанном 30 мая 2019 года Литовским союзом "крестьян" и "зеленых", Литовской социал-демократической трудовой партией и партией "Порядок и справедливость", к которому пригласили присоединиться Избирательную акцию поляков Литвы-Союз христианских семей, и выраженную в нем стремление партий создать правящую коалицию, систематично действовал, противореча положениям меморандума, и вредя формированию коалиции партий и основанному на ней правящему большинству в Сейме, поэтому утратил доверие", – говорится в документе, который назван заявлением об отзыве председателя Сейма.

Р. Башкене сообщила BNS, что на заседании старост Сейма уже обсуждалось, что голосование о недоверии спикеру должно состояться в четверг, во время пленарного заседания.

Она подчеркнула, что голосование по поводу увольнения главы парламента будет тайным.

"Аграрии" несколько месяцев призывали В. Пранцкетиса покинуть пост, поскольку по коалиционному соглашению пост спикера должен принадлежать социал-трудовикам.

В. Пранцкетис не согласен уходить в отставку сам, утверждая, что его отставки добивается лидер "аграриев" Рамунас Карбаускис, мстя спикеру за непослушание.