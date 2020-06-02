Л. Линкявичюс говорит, что обсудил вопрос на состоявшейся во вторник встрече глав дипломатических ведомств Балтийских стран и Польши.

"Это одна из многих попыток сфальсифицировать историю, очень жаль, но, видимо, не последний пример такой попытки. Мы постоянно наблюдаем эти примеры, это - и зарегистрированный в Думе (Государственной Думе РФ - ред.) соответствующий проект", - сказал BNS министр.

По словам Л. Линкявичюса, с коллегами из Латвии, Эстонии и Польши достигнута договоренность "пристально следить за ситуацией". Этому вопросу было уделено внимание и на состоявшейся почти месяц назад встрече Совета безопасности ООН, на которой председательствовала Эстония.

"Если это получит продолжение, мы категорически и решительно будем реагировать, координируя действия, как мы это делали и до сих пор", - сказал министр.

В 1989 году Съезд народных депутатов СССР принял постановление "О политической и правовой оценке советско-германского договора о ненападении от 1939 года", которым депутаты осудили этот документ и признали его недействительным.

Депутат Госдумы России, председатель партии "Родина" Алексей Журавлев в конце мая зарегистрировал предложение отменить это политическое решение. Политик утверждает, что оно "не соответствует принципам исторической справедливости" и было принято "в условиях нарастающей политической нестабильности тех лет" и под давлением со стороны внешних сил.

Rusijos Dūma © Itar-Tass / Scanpix

23 августа 1939 года министры иностранных дел Германии и Советского Союза подписали договор о ненападении - так называемый пакт Молотова-Риббентропа, а также секретные протоколы к нему.

В соответствии с ними, советы и нацисты накануне Второй мировой войны разделили между собой страны Балтии и Польшу на сферы влияния. Вскоре после подписания пакта началась Вторая мировая война, Литва и Польша были оккупированы.

В последнее время президент России Владимир Путин не раз заявлял, что Польша в ответе за развязывание Второй мировой войны, оправдывал пакт Молотова-Риббентропа, утверждая, что у России не было иного выхода, как только его подписать.