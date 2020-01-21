Такое заявление партия распространила в продолжение дискуссий по поводу заявления президента Литвы Гитанаса Науседы о том, что член этой партии, министр транспорта Ярослав Наркевич якобы трудоустроил минимум 20 своих однопартийцев в подотчетных министерству предприятиях.
"Распространенная администрацией президента информация не подтвердилась. Между тем 12 лиц польской национальности, не принадлежащие никакой партии, были трудоустроены не министром, а руководителями подвластных министерству учреждений", – говорится в заявлении партии.
"Факт сбора таких данных может трактоваться как нарушение принципа недискриминации по национальному признаку и попытка советников президента настроить враждебно литовское общество в отношении национальных меньшинств", – отметила партия.
В заявлении партии нет прямых обвинений в адрес самого Науседы, акцентируется, что ответственность ложится на его советников.
В опубликованном в понедельник интервью премьер-министр Саулюс Сквернялис заявил порталу delfi.lt, что "фон дискуссий" по Наркевичу "становится похожим на дискриминацию по национальному признаку".
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