"В пятницу состоится заседание нашего совета и в пятницу вечером может быть принято решение, начинаем ли мы переговоры", - сказал на пресс-конференции в сейме в понедельник председатель ИАПЛ - СХС Вальдемар Томашевский.
Он сказал, что у него еще нет своей личной позиции, стоит ли партии участвовать в коалиции.
"Какой-то твердой позиции сегодня у меня нет, потому что нет ответов на многие вопросы, сегодня говорить еще рано", - ответил В. Томашевский на вопрос, как он относится к приглашению присоединиться к правящим.
Лидер ИАПЛ - СХС в понедельник встретился с премьером Саулюсом Сквернялисом, который пригласил партию присоединиться к правящей коалиции. В. Томашевский сказал, что это не была переговорная встреча.
"Сегодня у меня состоялась встреча с премьером С. Сквернялисом, а также с Рамунасом Карбаускисом, встреча была рабочей, мы обсудили все потенциальные варианты, состоялись консультации, это не значит, что мы начали переговоры", - сказал Томашевский.
На вопрос, на какие посты партия хотела бы претендовать в случае участия в коалиции, В. Томашевский ответил, что главное для партии - стремление увеличить доходы семей, обеспечить бесплатные лекарства для пенсионеров.
"Наше стремление - 120 евро на каждого ребенка в месяц. Другое наше предложение - поддержка пенсионерам, бесплатные лекарства для пенсионеров", - сказал глава ИАПЛ - СХС.
На прошлой неделе Литовский союз крестьян и "зеленых" (ЛСКЗ), Литовская социал-демократическая трудовая партия (ЛСДТП) и партия "Порядок и справедливость" (ПС) подписали меморандум о правящей коалиции.
В нем намечено, что премьером остается С. Сквернялис, а пост председателя сейма отойдет социал-трудовикам.
Премьер говорил, что изменит состав правительства, если продолжит работу после вступления в должность избранного президента Гитанаса Науседы.
Карбаускис обсудил с Науседой переговоры о правящей коалиции
Встретившийся в понедельник с избранным президентом...
ИАПЛ примет решение о переговорах по вопросу коалиции в пятницу
Избирательная акция поляков Литвы и - Союз...
Спикер Сейма Литвы уверен: вотум недоверия провалится (1)
Спикер литовского парламента Викторас Пранцкетис...
Как НАТО противостоит ядерной угрозе из России: стратегия в четырех пунктах (42)
Россия и НАТО постоянно говорят о необходимости...
TOP новостей
"Говорили о стабильности": Карбаускис обсудил с Науседой переговоры о правящей коалиции
Встретившийся в понедельник с избранным президентом...
Оперная солистка из России Алена Алымова: от переезда в Литву до "Золотого льва" Венецианской биеннале (28)
11 мая стало известно, что главный приз за лучший...
Работники известной компании жалуются: работаем, как лошади, а зарплаты не повышали уже год (145)
Работники одного из крупнейших рыбоперерабатывающих...
Дорогая цена ошибки: несколько участников массового забега обращались к врачам
В минувшее воскресенье в Вильнюсе состоялся ежегодный...
Самый ожесточенный бой торговцев в странах Балтии: эстонские рынки завоёвывают литовцы (6)
Эстония превратилась в эльдорадо розничной торговли,...