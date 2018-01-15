Политики города Вильнюса и Вильнюсского района предлагают присвоить площади у дворца Ховалта в Майшягале имя Леха Качиньского, а также назвать именем польского политика отрезок улицы К. Сирвидаса у здания центрального почтамта в Вильнюсе, сообщает BNS.

ИАПЛ - СХС указывает, что во время своего первого визита в Литву Качиньский посетил Майшягалу, где вместе с тогдашним президентом Литвы Валдасом Адамкусом посетил патриарха Вильнюсского края - ксендза Юзефа Обрембского накануне его 100-летнего юбилея.

В Вильнюсе предлагают объявить о присвоении отрезку улицы имени Качиньского в преддверии празднования столетия восстановления Литвы.

отрезок улицы предлагается Литовского и Польского государств - "в ознаменование тесных отношений двух соседних государств".

Занимавший пост президента Польши юрист Л. Качиньский (1949 года рождения) и его супруга Мария погибли в 2010 году во время катастрофы президентского самолета в России, в окрестностях Смоленска. Вместе с ними погибли еще почти сто высокопоставленных польских политиков, представителей командования ВС Польши, органов государственной власти, священников этой страны.

ИАПЛ - СХС отмечает, что погибший президент был "большим другом Литвы и почитателем Вильнюсского края", они вместе с Адамкусом "укрепляли региональное лидерство государств, поощряли взаимопонимание и чувство общности литовского и польского народов".