Представители Избирательной акции поляков Литвы - Союза христианских семей (ИАПЛ - СХС) предлагают увековечить в Вильнюсе и Майшягале память погибшего в авиакатастрофе польского президента Леха Качиньского - его именем предлагается назвать площадь и улицу.
Lechas Kačinskis
© DELFI / Kiril Čachovskij

Политики города Вильнюса и Вильнюсского района предлагают присвоить площади у дворца Ховалта в Майшягале имя Леха Качиньского, а также назвать именем польского политика отрезок улицы К. Сирвидаса у здания центрального почтамта в Вильнюсе, сообщает BNS.

ИАПЛ - СХС указывает, что во время своего первого визита в Литву Качиньский посетил Майшягалу, где вместе с тогдашним президентом Литвы Валдасом Адамкусом посетил патриарха Вильнюсского края - ксендза Юзефа Обрембского накануне его 100-летнего юбилея.

В Вильнюсе предлагают объявить о присвоении отрезку улицы имени Качиньского в преддверии празднования столетия восстановления Литвы.

отрезок улицы предлагается Литовского и Польского государств - "в ознаменование тесных отношений двух соседних государств".

Занимавший пост президента Польши юрист Л. Качиньский (1949 года рождения) и его супруга Мария погибли в 2010 году во время катастрофы президентского самолета в России, в окрестностях Смоленска. Вместе с ними погибли еще почти сто высокопоставленных польских политиков, представителей командования ВС Польши, органов государственной власти, священников этой страны.

ИАПЛ - СХС отмечает, что погибший президент был "большим другом Литвы и почитателем Вильнюсского края", они вместе с Адамкусом "укрепляли региональное лидерство государств, поощряли взаимопонимание и чувство общности литовского и польского народов".

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