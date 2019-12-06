"Мы остаемся при своем варианте, который предлагает обложить налогом имущество банков (...) Мы стараемся, чтобы наш проект был принят", – заявил на пресс-конференции З. Единский.
Парламентарий назвал шантажом и запугиванием людей утверждения о том, что обложение банков налогов повысит проценты по кредитам. Он ссылался на вывод Банка Литвы (Центробанка) о том, что по причине обложения налогом активов проценты вырастут лишь на 0,02–0,5 проц. пункта.
Согласно подсчетам ЦБ, в зависимости от того, какую долю налогового бремени банки перенесут на клиентов, процентные ставки могут вырасти на 0,2–0,5 пункта для населения, а для бизнеса – на 0,2–0,4 пункта.
Предложение Комитета по бюджету и финансам обложить прибыль банков тарифом налога в 20%, по мнению З. Единского, "не совсем соответствует реалиям".
"Будет собрано в три раза меньше средств в бюджет, чем по нашему варианту",– пояснил З. Единский, по словам которого от налога на банковские активы недвижимость поступления бы составили около 60 млн евро.
В пятницу министр финансов Литвы Вилюс Шапока сказал BNS, что повышение налога на прибыль до 20% принесет в бюджет дополнительные 20 млн евро.
В прошлом году банки в Литве заработали 334,5 млн евро чистой неконсолидированной прибыли.
ИАПЛ не сдается и старается, чтобы налог на имущество банков был принят
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