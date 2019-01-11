"Были представлены три варианта, и за каждый голосовали, другие были отклонены, принят именно тот, который был худшим для нас, поскольку в этом варианте предусматривается обязательно возвращение грузовика. То есть, каждые четыре недели, неважно полон ли грузовик, или пуст, он должен возвращаться домой", – сообщил министр BNS по телефону из Брюсселя.
Это предложение и весь Пакет мобильности еще должен будет одобрить Европарламент. По словам министра, есть надежды на то, что ЕП проголосует иначе, чем комитет, поскольку возврат грузовиков был отклонен на заседании министров транспорта ЕС в декабре прошлого года.
Транспортный комитет в четверг не одобрил предложения по режимам работы и отдыха водителей, а также о командировках водителей.
Р. Масюлис утверждает, что сейчас важнее всего мобилизовать литовских европарламентариев, чтобы они все единогласно голосовали против Пакета мобильности - это, по его словам, гарантировали и министры Польши, Болгарии. Кроме того, продолжатся дискуссии с не определившимися странами.
Целью Пакета мобильности ЕС является регламентация возможностей автоперевозчиков заниматься профессиональной деятельностью, выход на рынок грузовых перевозок, установление правил командировки, отдыха водителей, прочих социальных условий.
В четверг около 600 перевозчиков из Болгарии, Румынии, Венгрии, Польши и Литвы протестует в Брюсселе против ПМ. Акция протеста организована ассоциацией перевозчиков Болгарии.
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