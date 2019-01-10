"Я убежден, что мы находимся на пути к конфликту с Китаем. Несколько месяцев назад я думал, что он будет через 15 лет, но теперь я думаю, что он намного ближе - может быть, ближе, чем через 10 лет или примерно так", - сказал Б. Ходжес в интервью BNS.
"В настоящее время у США нет возможности одновременно воевать на Тихом океане, продолжать сдерживать Россию и делать все остальное, что мы должны делать. Таким образом, европейская опора должна быть вполне прочной, чтобы мы и в дальнейшем сдерживали Россию", - добавил он.
"Никто, когда-либо знакомый с литовскими военными, ни на минуту не сможет поверить, что Россия могла бы захватить Литву за один или два дня", - сказал BNS Б. Ходжес.
По его словам, в ближайшие пять лет самый высокий риск для Литвы может представлять зависимость энергетики Балтийских стран от Москвы и кибернетические атаки.
Б. Ходжес сказал, что инцидент в Керченском проливе говорит о стремлении России полностью закрепиться в Азовском и Черном морях, а это подорвет важные морские порты Украины.
Б. Ходжес был командующим Сухопутными силами США в Европе в 2014-2017 годах. Сейчас он работает в вашингтонском Центре анализа европейской политики (CEPA).
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