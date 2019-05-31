Находящиеся в Литве российские оппозиционные политики надеются, что с началом работы нового президента Украины Владимира Зеленского, война на востоке этой страны прекратится.
Michailas Chodorkovskis
© AP / Scanpix

"Я очень надеюсь, что в ближайшее время удастся прекратить потери человеческой жизни в Донбассе. Это самое важное, чего ждут украинцы от своего нового президента", – сказал журналистам ставший диссидентом бывший российский олигарх Михаил Ходорковский в завершении так называемого Российского форума в Тракайском районе Литвы.

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"Все нормальные россияне не хотят, чтобы в Донбассе лилась кровь", – добавил он.

Известный критик Кремля Владимир Кара-Мурза сказал, что российские власти избегают признавать, что участвуют в конфликте в Украине, поскольку большинство русских не хотят войны в этой стране.

В. Зеленский заступил на должность президента Украины несколько недель назад. Глава государства обещал, что одной из основных его задач будет стремление к миру на Востоке Украины.

Продолжающийся с 2014 года конфликт уже унес более 13 000 жизней.

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