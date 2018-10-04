Путин будет эскалировать конфликты в странах Балтии с помощью маргинальных сил, считает российский оппозиционер Михаил Ходорковский. Он был особым гостем Рижской конференции-2018 в прошлую пятницу 28 сентября, и дал интервью латвийскому журналу Ir.
Vladimir Putin, Mikhail Khodorkovsky
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"Путин будет работать над тем, чтобы ваши политики не чувствовали себя в безопасности. Опираясь на маргинальные силы, которые есть в любом государстве, он будет усиливать конфликты. Задача — ослабить политическую элиту, заставить ее чувствовать свою зависимость", — заявил Ходорковский журналу.

Ходорковский считает, что с точки зрения политологии российский режим можно назвать фашистским. "Не немецкий "фашизм", который на самом деле был не фашизмом, а нацизмом, что совсем другая история — а итальянский", — пояснил он.

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Коррупция, по мнению Ходорковского, является органической частью российской модели управления, одним из ее механизмов, который всегда используется такими режимами. "Вот и Путин решил, что такой механизм годится. Потому что фраза "друзьям все, врагам закон" идет именно оттуда [из Италии Муссолини — Ред.]. Коррупция — лишь одно из проявлений этого принципа", — считает Ходорковский.

Рижская конференция проходила 28 и 29 сентября в здании Национальной библиотеки и собрала почти 800 участников со всего мира. Конференцию организовывала Латвийская трансатлантическая организация в сотрудничестве с Министерством обороны и Министерством иностранных дел.

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