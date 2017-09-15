По его словам опыт — это ключ к пониманию.

"Политики балтийских стран очень хорошо понимают Россию, несмотря на то, что более 25 лет она развивалась в другой реальности. Опыт и знания никуда не делись", — отметил предприниматель.

Также он добавил, что Запад гораздо меньше понимает РФ.

"На Западе, конечно, есть эксперты связанные с Россией, но после "холодной войны" их осталось не так много, что затрудняет полноценно понять российскую реальность", — подчеркнул Ходорковский.