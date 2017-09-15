По его словам опыт — это ключ к пониманию.
"Политики балтийских стран очень хорошо понимают Россию, несмотря на то, что более 25 лет она развивалась в другой реальности. Опыт и знания никуда не делись", — отметил предприниматель.
Также он добавил, что Запад гораздо меньше понимает РФ.
"На Западе, конечно, есть эксперты связанные с Россией, но после "холодной войны" их осталось не так много, что затрудняет полноценно понять российскую реальность", — подчеркнул Ходорковский.
Сейм Литвы окончательно отказался еще повысить зарплаты врачам-резидентам (3)
Невзирая на протест оппозиции, правящие в Сейме Литвы...
В следующем году Трамп может принять президентов стран Балтии (34)
Президент США Дональд Трамп в следующем году в...
Министр обороны Литвы: размещение "Искандеров" в Калининградской области создает новую ситуацию и угрозу (81)
Размещение батальона НАТО в Литве - это и...
Премьер Литвы: необоснованное повышение пенсий губительно (80)
Главное, что пенсии не будут снижаться ни при каких...
Премьеры стран Балтии подтвердили: ЛЭП с Европой синхронизируют через Польшу (39)
В понедельник премьер-министры Литвы , Латвии и...
TOP новостей
С января имущество должны декларировать больше жителей Литвы (2)
Президент Литвы Даля Грибаускайте подписала...
Премьер Литвы: необоснованное повышение пенсий губительно (80)
Главное, что пенсии не будут снижаться ни при каких...
Министр обороны Литвы: размещение "Искандеров" в Калининградской области создает новую ситуацию и угрозу (81)
Размещение батальона НАТО в Литве - это и...
"З друкарні пана Марціна Кухты": белорусское слово литовского печатника (37)
Нынешняя ситуация, когда Вильнюс активно поддерживает...
Центробанк Литвы рассказал, как будем жить в следующем году (15)
Центробанк Литвы не меняет прогноз развития экономики...