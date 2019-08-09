Грузинский парламент призвал Сейм Литвы прекратить связи с Межпарламентской ассамблеей православия (МАП).
Protestas prie Gruzijos parlamento
© AP / Scanpix

В письме вице-председателя Комитета по европейским делам грузинского парламента Георгия Канделаки, адресованном литовским депутатам, утверждает, что "в последнее время" в этой организации "доминирует Москва", а участие в ее деятельности лишь помогает воплощать повестку работы России.

Статьи по теме:
Почему растет поток туристов из Литвы: "Приехать в Грузию один раз – не значит ничего"  (259)
"Один что-то ляпнул": Путин обещает не вводить санкции против Грузии  (15)

В июне, на мероприятии МАП в Тбилиси, речь российского парламентария вызвала большие протесты в стране.

"Хотя мы неформально ее бойкотируем из года в год, мы поддерживаем формальный уход Грузии и призываем всех друзей не участвовать в этой контрпродуктивной деятельности", – говорится в письме.

У Литвы нет постоянной делегации в этой ассамблее, однако, на ее мероприятия она иногда направляет отдельных депутатов.

Например, в вызывавшем возмущение заседании в Грузии приняла участие член Альянса русских Ирина Разова, принадлежащая фракции Избирательной акции поляков Литвы–Союза христианских семей.

Пресс-секретарь литовского спикера Виктораса Пранцкетиса Каролина Фроловена подтвердила BNS, что письмо грузинского депутата было получено, но более детально его не комментировала.

Протесты в Тбилиси вызвало заявление российского законодателя с трибуны председателя заседания.

МАП создана в 1994 году, ее штаб-квартира находится в Афинах. Наряду с Грецией лидирующая роль в Ассамблее принадлежит России.

Статьи по теме:

ЕСПЧ отклонил жалобу владельцев телеканала "Рустави 2" (1)

В Страсбурге поддержали решения грузинских судов,...

Мэр Тбилиси назвал слова Путина об истории Грузии "неверной информацией" (16)

Мэр Тбилиси призывает объяснить будущему поколению,...

Батуми: кто и как компенсирует нехватку российских туристов (6)

Главный черноморский курорт Грузии делает ставку на...

Госдума РФ призвала правительство ввести санкции в адрес Грузии (4)

Депутаты Госдумы хотят запретить экспорт в РФ...

Политика

Президент Литвы положительно оценивает работу спикера сейма

Президент Литвы Гитанас Науседа положительно...

Virginijus Sinkevičius

Финансовая сторона "золотой" должности: Брюссель предлагает не только высокую зарплату (4)

Базовая зарплата членов Европейской Комиссии...

Члены комитета обратились в Департамент госбезопасности в связи с деятельностью Розовой (34)

Члены парламентского Комитета по нацбезопасности...

Грузия призывает Cейм Литвы прекратить связи с межпарламентским форумом православия (34)

Грузинский парламент призвал Сейм Литвы прекратить...

Премьер-министр Литвы рассказал, кто будет платить налог на недвижимость и автомобили (48)

Премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис 7 августа в...

TOP новостей

Virginijus Sinkevičius

Финансовая сторона "золотой" должности: Брюссель предлагает не только высокую зарплату (4)

Базовая зарплата членов Европейской Комиссии...

На рынке недвижимости в Литве - рекордное количество предложений (29)

Рынок недвижимости в Литве предлагает рекордное...

На магистрали Вильнюс-Каунас-Клайпеда появится новый мост

В Каунасе появится новый мост через Нерис, который...

Члены комитета обратились в Департамент госбезопасности в связи с деятельностью Розовой (34)

Члены парламентского Комитета по нацбезопасности...

На смену ливням придут неприятные явления: особых перемен в выходные не будет (3)

В пятницу циклон уйдет на северо-восток, а над Литвой...