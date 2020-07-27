50-летний Р. Ясюлёнис сообщил BNS, что будет стараться "помогать президенту распространять его культуру политического компромисса".

"Президент хочет видеть изменения в политической культуре. Я думаю, что это амбициозная цель, такие изменения не происходят очень быстро, за счет того или иного действия. Требуется более длительное, последовательное воздействие", – сказал Р. Ясюлёнис.

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"Моя задача – работать терпеливо и тщательно, общаться со СМИ, чтобы поведение президента и его принципы были бы более понятны и заметны", – сказал он.

Р. Ясюлёнис сказал BNS, что получил разрешение президента полностью не отказываться от актерской деятельности. Если новый театральный сезон пойдет успешно, то он попытается согласовывать работу в Президентском дворце с выступлениями в трагикомедии "Когда люди изображали Бога!..." в роли отца еврейской девочки Анны Франк Отто Франка.

У Р. Ясюлёниса есть опыт политической коммуникации – в 2009 году он работал пресс-секретарем бывшего тогда премьером Андрюса Кубилюса, позднее некоторое время руководил правительственным Департаментом информирования общественности, затем был помощником депутата Мантаса Адоменаса.

На посту главного советника по вопросам коммуникации Р. Ясюлёнис сменит Айстиса Забараускаса, который уходит из Президентского дворца.

А. Забараускас работал с Г. Науседой во время избирательной компании, и в первый год президентства. Администрация главы государства сообщила, что "он решил вернуться в частный сектор". Деталей своего ухода не комментировал и сам А. Забараускас.

Р. Ясюлёнис пока не планирует никаких существенных изменений в стратегии коммуникации Президентского дворца.

"Пока преждевременно говорить об этом. Я должен пообщаться со всеми членами группы, с президентом, чтобы обсудить изменения, что не так, и что нужно менять", – сказал он.

Опросы общественного мнения показывают, что сейма президент Г. Науседа является самым популярным политиком. Рейтинги президента, снизившиеся во время карантина, в июле вновь стабилизировались. По данным опроса общественного мнения, проведенного компанией Vilmorus по заказу газеты Lietuvos rytas, руководителя страны положительно оценили 61,8% респондентов, отрицательно – 11,7%.