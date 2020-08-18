Группа литовских депутатов намерена ехать в Беларусь

"Комитет создает рабочую группу, которая потом согласует свои действия с МИД и членами других комитетов и отправится в Беларусь для наблюдения за событиями. В состав группы войдут представителя оппозиции и три представителя правящего большинства", - сказал во вторник глава ПКНБО Дайнюс Гайжаукас.
По его словам, рабочую группу скорее всего возглавит председатель парламентского Комитета по европейским делам Гедиминас Киркилас.
В Беларусь хотели бы отправиться члены оппозиционной фракции консерваторов Арвидас Анушаускас и Лауринас Кащюнас и социал-демократ Довиле Шакалене.
Из представителей правящих в Беларусь намерены ехать Гайжаускас и еще два представителя "крестьян" - Йонас Ярутис и Арунас Гумуляускас.
Глава ПКНБО, выслушав новости по Беларуси, констатировал, что пока нет угроз для безопасности Литвы.
"Пока никаких угроз мы не видим, но внимательно следим за ситуацией, оцениваем каждое действие", - сказал Гайжаускас.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
Сейм Литвы призывает не признавать выборы в Беларуси и ввести санкции (6)
Сейм Литвы во вторник на внеочередной сессии принял...
Статистика коронавируса в Литве бьет рекорды: правительство в среду будет решать вопрос новых ограничений (19)
Статистика коронавируса в Литве бьет рекорды, поэтому...
Светлана Тихановская поздравила мужа с днем рождения и передала его слова: он просит, чтобы вы не сидели (49)
Светлана Тихановская записала новое обращение по...
На литовские дороги возвращаются радары: уже устанавливают 70 штук (1)
В Литве больше 1,5 лет не было постов контроля скорости...
Протесты в Беларуси, день 10: забастовки, массовые увольнения в театре, Лукашенко наградил медалями силовиков (12)
Забастовки на заводах, массовые увольнения в театре...