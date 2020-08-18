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Парламентский Комитет по нацбезопасности и обороне постановил создать рабочую группу, которая отправиться в Беларусь для наблюдения за событиями. В состав группы войдут три представителя оппозиции и три представителя правящего большинства.
Группа литовских депутатов намерена ехать в Беларусь
© DELFI / Josvydas Elinskas

"Комитет создает рабочую группу, которая потом согласует свои действия с МИД и членами других комитетов и отправится в Беларусь для наблюдения за событиями. В состав группы войдут представителя оппозиции и три представителя правящего большинства", - сказал во вторник глава ПКНБО Дайнюс Гайжаукас.

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По его словам, рабочую группу скорее всего возглавит председатель парламентского Комитета по европейским делам Гедиминас Киркилас.

В Беларусь хотели бы отправиться члены оппозиционной фракции консерваторов Арвидас Анушаускас и Лауринас Кащюнас и социал-демократ Довиле Шакалене.

Из представителей правящих в Беларусь намерены ехать Гайжаускас и еще два представителя "крестьян" - Йонас Ярутис и Арунас Гумуляускас.

Глава ПКНБО, выслушав новости по Беларуси, констатировал, что пока нет угроз для безопасности Литвы.

"Пока никаких угроз мы не видим, но внимательно следим за ситуацией, оцениваем каждое действие", - сказал Гайжаускас.

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