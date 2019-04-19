Группа оппозиционных литовских консерваторов и социал-демократов предлагает установить в законе, что в детские сады Литвы можно будет принимать только детей, привитых от кори.
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"Мы предлагаем установить, чтобы во все детские сады, не важно, государственные или частные, допускались лишь привитые дети", – сказала BNS одна из инициаторов поправки, консерватор Радвиле Моркунайте-Микуленене.

Проект поправок к закону о профилактике инфекционных заболеваний и контроля над ними предусматривает исключение для детей, которые не могут быть привиты от кори, свинки и краснухи не могут быть привиты по состоянию здоровья, например по причине аллергии.

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Также обязательно от кори должны быть привиты взрослые, работающие с коллективами детей, в учреждениях здравоохранения, а также работающие в закрытых коллективах, например, военные.

"Например, во Франции значительно снизился (уровень заболевания – BNS), когда ввели обязательную вакцинацию, связанную с критерием допуска в детские сады, за год эти цифры снизились. Если бы было принято такое решение в Литве, то она не была бы единственной в Евросоюзе, это есть и в Италии, и в Венгрии, и отчасти в Польше", – сказала Р. Моркунайте-Микуленене.

На фоне распространения кори в стране в Сейме ранее регистрировалось предложение социал-демократов обязать родителей прививать детей до 16 лет от полиомиелита, краснухи и кори. Парламент отказался рассматривать этот вопрос, не внеся его в повестку заседаний.

Министр здравоохранения, представитель правящих "крестьян" Аурелиюс Верига и другие представители большинства скептически относятся к обязательными прививкам.

По данным литовского Центра инфекционных заболеваний и СПИДа, с начала этого года в стране было зарегистрировано 500 случаев заболевания корью. Между тем за весь прошлый год в Литве этой болезнью болели лишь 30 человек.

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