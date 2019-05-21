"Я думаю, что нам всем в Литве повезло, что во втором туре участвуют достойные кандидаты. Люди действительно смогут сделать выбор, выбрать того, кто больше нравится, по сердцу", - сказала Грибаускайте.

На вопрос, какие ожидания она связывает с будущим президентом, глава страны сказала, что все жители Литвы надеются на стабильность, мир и благосостояние.

"И все это, как огромную ответственность, должен перенять новый президент", - сказала Грибаускайте, которая как и в первом туре голосовала досрочно.

Голосовать досрочно могут все жители, которые 26 мая в день выборов, не смогут явиться на избирательный участок.

Досрочное голосование во втором туре президентских выборах и на выборах в ЕП состоится с понедельника по пятницу с 8 до 20 ч.

Избиратели должны иметь при себе документ, удостоверяющий личность.