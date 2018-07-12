"Мы вчера об этом говорили. Я высказала своего рода желание, чтобы президент был максимально непредсказуем, даже больше, чем в отношении нас", - сказала глава государства журналистам в четверг - во второй день саммита НАТО в Брюсселе.
На следующей неделе Д. Трамп встретится с В. Путиным в Хельсинки.
"Я считаю, что любой контакт - это хорошо, но важны его результаты. Однако, как я сказала, эти люди очень разные, очень интересно разные. Надеюсь, ничего плохого не случится", - сказала Д. Грибаускайте.
Лидеры стран-членов НАТО в четверг встретятся с президентами Грузии и Украины.
Несмотря на то, что принятия приближающих членство Грузии и Украины в НАТО решений не предвидится, Д. Грибаускайте сказала, что встреча свидетельствует о большом расположении Альянса к этим странам и добрых и дружественных взаимоотношениях с ними.
"НАТО поддерживает эти страны, их борьбу за территориальную целостность и решительно осуждает оккупационные замыслы и действия России и на Украине, и в Грузии", - сказала президент.
В первый день саммита НАТО - в среду все внимание его участников было приковано к жестким призывам президента США увеличить расходы на оборону и к его критике в адрес Германии из-за газопровода с Россией.
Д. Трамп предложил союзникам по НАТО выделять на оборону 4% своего валового внутреннего продукта (ВВП).
Президент Литвы сказала, что это будет зависеть от вызовов в сфере безопасности.
"Будущее в наших руках", - сказала Д. Грибаускайте.
Литва намерена в этом году выделить на оборону 2% ВВП. Для этого придется увеличить более чем на десять миллионов евро оборонный бюджет страны нынешнего года.
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