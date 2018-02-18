"Хотела бы затронуть один проблемный европейский вопрос. Сейчас идут дискуссии между ЕК и правительством Польши. Литва и позиция Литвы будет очень четкой, мы не поддержим какого-либо принуждения и силовых методов в отношении любой страны, в том числе и Польши. Литва не поддержит голосования против государства Польши с применением силы, мы призываем обе стороны договориться", - утверждала президент на пресс-конференции в субботу после двусторонней встречи с польским президентом Анджеем Дудой.

Она утверждала, что схожей позиции Литва придерживается в вопросах миграции и верховенства права в европейском сообществе. Дуда сказал журналистам, что позиция Литвы является сбалансированной. "Благодарю за представоленную президентом позицию. Она очень сбалансированная и показала, что наша ситуация понятна", - утверждал президент Польши.

По его словам, проблемы из-за судебной реформы в Польше, против которой возражает Брюссель, связаны с неправильной интерпретацией и выразил надежду на их решение.

Напомниим, что ЕС в конце прошлого года начал беспрецедентный процесс в связи с судебной реформой в Польше. По мнению Брюсселя, это представляет опасность для демократии, поскольку лишает правительства возможности контроля за судами.

ЕС дал Варшаве три месяца на исправление ситуации, в противном случае ожидает голосование стран ЕС, не считают ли они данную реформу "системной угозой" назависимости судебной системы и верховества права в ЕС.Если такая угроза будет признана, Польшу ожидает другое голосование по поводу замораживания голоса Польши при принятии решений ЕС. Свою поддержку Польше обещала уже Венгрия.

Надеется на политическое согласие по синхронизации

Грибаускайте также надеется, что в июне удастся достигнуть политического согласия по синхронизацией электросетей стран Балтии с континентальной Европой.

"У нас есть договоренность с польской стороной о проекте синхронизации, на подписание котороого в июне со стороны пяти стран в Брюсселе мы надеемся. Это три страны Балтии, Польша и Еврокомиссия", - говорила президент.

По словам Грибаускайте, в случае подписания, эта договоренность позволит гарантировать финансирование из бюджета ЕС на 2014-2020 гг.

Страны Балтии надеются в течение десятилетия отключить свои электросети от постсоветской энергосистемы и синхронизировать ее с системой Европы. Таким образом намереваются снизить зависимость от России.

Синхронизировать сети электропередакч с континентальной Европой Литва планирует до 2025 года.

Поддержка Польши в вопросе синхронизации очень важна для Литвы.