Согласно Конституции, президент должен сделать в парламенте годовое сообщение о положении в Литве, о внутренней и внешней политике.
В прошлогоднем сообщении президент поддержала политические партии как "наиболее надежный гарант демократического развития государства", критиковала решения сейма о создании многочисленных комиссий парламентских расследований и призвала парламент заниматься другими вопросами.
В 2018 году глава государства также выразила поддержку интеграции Евросоюза, похвалила правоохрану и гражданских активистов, и больше, чем обычно, уделила внимание сельскому хозяйству.
Д. Грибаускайте была избрана президентом в мае 2009 года, а в июне 2014 года была переизбрана на второй пятилетний срок полномочий.
С июля к президентским обязанностям приступит избранный главой государства экономист Гитанас Науседа.
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