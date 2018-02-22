Президент Литвы Даля Грибаускайте на встрече с лидером США собирается обсудить вопросы безопасности и повестку дня предстоящего в июле саммита НАТО, сказал BNS ее советник Нериюс Алексеюнас.
"Главной темой будет безопасность, это прекрасный повод обсудить предстоящий саммит НАТО", - сказал дипломат.
По его словам, для Литвы важны присутствие батальонов НАТО и сил США в регионе, укрепление противовоздушной обороны.
Как сказал Н. Алексеюнас, на встрече также намечается обсудить экономические отношения, включая импорт сжиженного природного газа из США в Литву.
Н. Алексеюнас обратил внимание на то, что США проявили исключительное внимание к визиту, присвоив ему высокий дипломатический статус - на дипломатическом языке он называется не рабочим визитом, а саммитом США и стран Балтии.
В Балтийских странах возникла обеспокоенность, когда во время предвыборной кампании Д. Трамп пообещал улучшить отношения с Россией, а НАТО назвал пережитком. Литовские официальные представители с беспокойством наблюдают за его спорами с союзниками в Европе и зачастую непрогнозируемым поведением.
Обнародованные в этом месяце результаты соцопроса показали, что две трети жителей Литвы не доверяют Д. Трампу в том, что он примет правильные решения по важнейшим политическим вопросам.
Однако дипломаты и сторонники Д. Трампа подчеркивают, что, став президентом, он стал говорить о НАТО благосклоннее, беспокоится о военной мощи США, а сотрудники его администрации демонстрируют исключительно большое внимание к странам Балтии.
После аннексии Россией украинского Крыма США незамедлительно в 2014 году прислали по несколько сотен своих военных в каждую из Балтийских стран. В Литве, Латвии и Эстонии создано по международному батальону НАТО, роты вооруженных сил США из этих стран были выведены, сейчас американские военные приезжают на учения из Польши.
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