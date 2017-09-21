Президент пригласила и главу Польши Анджея Дуду посетить Литву по случаю столетия государственности 16 февраля, сообщила пресс-служба главы государства.
Руководители Литвы и Польши во вторник встретились в рамках Генеральной Ассамблеи ООН. Это была вторая двухсторонная заявленная встреча президентов Литвы и Польши, первая состоялась в августе прошлого года в хорватском курортном Дубровнике.
Руководители стран обсудили положение в сфере безопасности региона, сотрудничество в рамках ЕС и НАТО, реализацию энергетических и инфраструктурных проектов.
"Мы обсудили ситуацию с безопасностью в регионе, как реагируют в Польши и Литве, что мы видим и как будем использовать эту информацию, которая касается того, что происходит за нашими границами. Мы также обсудили, что эти учения ("Запад" - BNS) помогут нам еще лучше подготовиться к реформе НАТО, и у обеих сторон есть серьезные предложения по укреплению и повышению обороноспособности нашего региона", - отметила Д. Грибаускайте в заявлении пресс-службы, распространенном после встречи.
Глава государства отмечает, что с польским президентом обсуждались и двусторонние энергетические проекты - вторая линия смычки LitPol Link и синхронизация ЛЭП стран Балтии с Западной Европой.
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