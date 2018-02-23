По ее словам, только так можно создать равноценные конкурентные условия для всех земледельцев Сообщества.

"Хотя Литва уже приближается к среднему показателю уровня развития ЕС, разница между (уровнем - ред.) благосостояния странами - членами Сообщества сохраняется. Поэтому особенно важно, чтобы на конвергенцию было выделено достаточно средств, которые и в дальнейшем обеспечивали бы стремительное развитие Литвы", - сказала Д. Грибаускайте для пресс-релиза президентской администрации.

На неформальном заседании Европейского совета, на котором обсуждаются политические приоритеты нового многолетнего бюджета ЕС, президент подчеркнула, что финансирование ЕС необходимо и для стратегических проектов смычек: синхронизации электросетей, газовых смычек, транспортного коридора Rail Baltica. По словам Д. Грибаускайте, необходима и дальнейшая финансовая поддержка закрытию Игналинской АЭС (ИАЭС).

"Безопасный и прозрачный процесс закрытия этой станции актуален не только для региона, но и и для всего Сообщества. Обязательство ЕС финансировать ИАЭС записан и в договор о вступлении Литвы в ЕС", - сказала Д. Грибаускайте.

Президентская администрация утверждает, что на переговорах о новой многолетней финансовой перспективе следует принять во внимание и последствия "Брексита". После выхода Великобритании из ЕС финансирование бюджета может сократиться примерно на 13 млрд. евро ежегодно. Членам ЕС нужно будет договориться о том, как обеспечить достаточное финансирование и уже существующих программ, и новых проектов.