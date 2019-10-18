Экс-президент Литвы Даля Грибаускайте станет членом Доверительного совета действующего в Брюсселе аналитического центра Friends of Europe.
D.Grybauskaitė
© Sputnik / Scanpix

Как сообщили BNS представители президента, экс-президент согласилась присоединиться к органу правления аналитического центра в четверг, участвуя в ежегодном форуме State of Europe.

Как говорится в пресс-релизе, Д. Грибаускайте встретилась с руководством аналитического центра и обсудила возможности сотрудничества в различных проектах.

"Д. Грибаускайте была приглашена активно участвовать в деятельности организации и стать членом Доверительного совета", – говорится в пресс-релизе.

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Организация, занимающаяся анализом политики ЕС, была создана два десятилетия назад, она заявляет о стремлении формировать новые идеи будущего Европы.

В Доверительный совет этого аналитического центра входят бывшие и нынешние руководители государств и правительств, главы Еврокомиссии, еврокомиссары.

Среди них – бывший вице-председатель Еврокомиссии Хоакин Альмуния, нынешний переговорщик ЕС по Брекзит Мишель Барнье, бывший шведский премьер Карл Билдт, бывший президент Эстонии Тоомас Генрик Ильвес, бывший Генсекретарь НАТО Яап де Хооп Схеффер и другие.

Д. Грибаускайте руководила Литвой два президентских срока, с 2009 по 2019 годы.

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