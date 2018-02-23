Согласно пресс-релизу, президент вместе с известными литовскими музыкантами — Андрюсом Мамонтовасом, Альгирдасом Каушпедасом, Игорем Коффом, Моникой Линките и другими - записала для Эстонии специальное музыкальное поздравление.

В нем лидер страны вместе с исполнителями в Белом зале президентского дворца исполнила отрывок из одной из самых популярных эстонских песен «Eestlane olen ja Eestlaseks Jään».

Произведение, которое именуется неофициальным вторым гимном Эстонии, было записано в 1988 году. Оно объединило эстонский народ в борьбе против угнетения Советского Союза в конце прошлого века.

Эстония, как и Литва, 100 лет назад стала независимой страной. 24 февраля 1918 года была официально провозглашена декларация независимости Эстонии.

Вечером в субботу, 24 февраля, Вильнюс украсят цвета эстонского флага. Синим цветом засветятся Три креста, вильнюсские мосты, эстонский флаг поднимется над Великокняжеским дворцом, из которого в 19 часов 18 минут Трубач свободы исполнит государственный гимн Эстонии, посылая весть о единстве и братстве.

Цветами эстонского флага в этот вечер будет освещен и колокол столетия Литвы на Кафедральной площади. Таким образом столица Литвы поздравит Эстонию, которая отмечает столетие своей независимости 24 февраля.