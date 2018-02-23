Согласно пресс-релизу, президент вместе с известными литовскими музыкантами — Андрюсом Мамонтовасом, Альгирдасом Каушпедасом, Игорем Коффом, Моникой Линките и другими - записала для Эстонии специальное музыкальное поздравление.
В нем лидер страны вместе с исполнителями в Белом зале президентского дворца исполнила отрывок из одной из самых популярных эстонских песен «Eestlane olen ja Eestlaseks Jään».
Произведение, которое именуется неофициальным вторым гимном Эстонии, было записано в 1988 году. Оно объединило эстонский народ в борьбе против угнетения Советского Союза в конце прошлого века.
Эстония, как и Литва, 100 лет назад стала независимой страной. 24 февраля 1918 года была официально провозглашена декларация независимости Эстонии.
Вечером в субботу, 24 февраля, Вильнюс украсят цвета эстонского флага. Синим цветом засветятся Три креста, вильнюсские мосты, эстонский флаг поднимется над Великокняжеским дворцом, из которого в 19 часов 18 минут Трубач свободы исполнит государственный гимн Эстонии, посылая весть о единстве и братстве.
Цветами эстонского флага в этот вечер будет освещен и колокол столетия Литвы на Кафедральной площади. Таким образом столица Литвы поздравит Эстонию, которая отмечает столетие своей независимости 24 февраля.
Член Сейма Тадас Лангайтис отказывается от мандата "конструктивная работа невозможна" (2)
Представитель оппозиционной фракции литовских...
Грибаускайте с литовскими звездами спела по-эстонски (34)
Президент Литвы Даля Грибаускайте от имени...
Министры иностранных дел Балтийских стран встретятся с Госсекретарем США (12)
В начале марта министры иностранных дел Литвы , Латвии...
Президент: Литва после Brexit хочет сохранить нынешний порядок назначения членов ЕК (7)
После выхода Соединенного Королевства из Евросоюза...
Глава МВД отреагировал на критику президента: я не ищу виноватых
Министр внутренних дел Литвы Эймутис Мисюнас ответил...
TOP новостей
Два бывших литовских дипломата поспорили о России (16)
Из-за того, может ли Запад изменить Россию, и как с такой...
Член Сейма Тадас Лангайтис отказывается от мандата "конструктивная работа невозможна" (2)
Представитель оппозиционной фракции литовских...
Большая часть беженцев уехала из Литвы (31)
Спустя два года с тех пор как в Литву приехали первые...
Страшные данные: алкоголь потребляет каждый десятый пятиклассник (21)
Целых 11% пятиклассников в месяц выпивали столько...