Находящаяся с визитом в Польше Даля Грибаускайте в пятницу заявила, что Литва предложит ввести дополнительные санкции для России, если она будет продолжать агрессивную политику в отношении Украины.
Dalia Grybauskaitė
© DELFI / Karolina Pansevič


"(...) Если события и дальше будут развиваться плохо, и Россия не станет разговаривать, а также будет продолжать агрессивную политику во всей Украине и на Керченском полуострове, то, вне всякого сомнения, мы предложим и дополнительные санкции", - сказала глава государства журналистам в Люблине.

Она сказала, что Евросоюз (ЕС) на следующей неделе должен объявить, сколько человек будет внесено в "черный список" после событий в Керченском проливе, когда Россия задержала три украинских военных корабля.

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"Они мне известны, но комментировать еще рано", - сказала Д. Грибаускайте.

На вопрос, достаточно ли расширения "черного списка", она ответила, что "целью санкций не является количество".

"Целью санкций является заявление, что ЕС видит, что происходит, и с этим не мирится", - сказала президент.

Несколько месяцев назад у Керченского пролива Россия обстреляла и переняла три украинских корабля, которые пытались пройти из Черного моря в украинский порт Мариуполь в Азовском море, а также арестовала экипажи этих кораблей.

Поездку журналиста BNS в Польше частично оплатила президентская администрация, что не не влияет на содержание сообщения.

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