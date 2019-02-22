"(...) Если события и дальше будут развиваться плохо, и Россия не станет разговаривать, а также будет продолжать агрессивную политику во всей Украине и на Керченском полуострове, то, вне всякого сомнения, мы предложим и дополнительные санкции", - сказала глава государства журналистам в Люблине.
Она сказала, что Евросоюз (ЕС) на следующей неделе должен объявить, сколько человек будет внесено в "черный список" после событий в Керченском проливе, когда Россия задержала три украинских военных корабля.
"Они мне известны, но комментировать еще рано", - сказала Д. Грибаускайте.
На вопрос, достаточно ли расширения "черного списка", она ответила, что "целью санкций не является количество".
"Целью санкций является заявление, что ЕС видит, что происходит, и с этим не мирится", - сказала президент.
Несколько месяцев назад у Керченского пролива Россия обстреляла и переняла три украинских корабля, которые пытались пройти из Черного моря в украинский порт Мариуполь в Азовском море, а также арестовала экипажи этих кораблей.
Поездку журналиста BNS в Польше частично оплатила президентская администрация, что не не влияет на содержание сообщения.
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