Завершающая срок полномочий президент Литвы Даля Грибаускайте предупреждает, что затянувшийся процесс назначения глав различных структур в Евросоюзе (ЕС) может осложнить принятие решений в Сообществе.
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© Reuters/Scanpix

Она сказала это в среду на встрече с аккредитованными для Литвы послами стран-членов ЕС.

"Затянувшийся процесс назначения руководителей структур ЕС может осложнить принятие важных решений ЕС и работу Еврокомиссии (ЕК)", – приведены слова президента в сообщении президентской пресс-службы.

"Это особенно ощутимо, когда предстоят длительные и сложные переговоры о новом бюджете 2021 - 2027 годов, при решении вопросов Brexit, климатических изменений и других вопросов", – добавила она.

Лидеры ЕС в предстоящие выходные снова соберутся на переговоры о распределении руководящих должностей в важнейших структурах Сообщества. Д. Грибаускайте упоминается среди кандидатов на пост председателя Европейского совета, но она воздерживается от комментариев по этому вопросу.

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