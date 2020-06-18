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Президент Литвы Гитанас Науседа выдержал первый год, он было особенно сложным, заявила бывший президент страны Даля Грибаускайте, оценивая первый годовой доклад главы государства.
Dalia Grybauskaitė
Dalia Grybauskaitė
© DELFI / Josvydas Elinskas

"Я поздравляю президента с первым годовым сообщением, первый год всегда бывает труднее, и этот выпал особенно сложным, с пандемией и экономической ситуацией, но я считаю, что президент выдержал первый год", – заявила Д. Грибаускайте журналистам.

"Я бы просто хотела пожелать ему сил, ведь прекрасно знаю, что это за работа, и как коллега президент желаю ему всего наилучшего", – добавила она.

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В своем первом годовом докладе в Сейме Г. Науседа акцентировал, что целью Литвы должно быть справедливое, зеленое, инновационное государство благосостояния, а при его создании требуется больше уважения, диалога и взаимодоверия.

Обязанность выступать с годовым докладом в Сейме предусматривает Конституция.

Г. Науседа приступил к выполнению обязанностей президента 12 июля прошлого года. В предвыборной кампании Г. Науседы была Программа государства благосостояния, в которой акцентировалось сокращение социального отчуждения и большее уважение в политике.

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