"Я поздравляю президента с первым годовым сообщением, первый год всегда бывает труднее, и этот выпал особенно сложным, с пандемией и экономической ситуацией, но я считаю, что президент выдержал первый год", – заявила Д. Грибаускайте журналистам.
"Я бы просто хотела пожелать ему сил, ведь прекрасно знаю, что это за работа, и как коллега президент желаю ему всего наилучшего", – добавила она.
В своем первом годовом докладе в Сейме Г. Науседа акцентировал, что целью Литвы должно быть справедливое, зеленое, инновационное государство благосостояния, а при его создании требуется больше уважения, диалога и взаимодоверия.
Обязанность выступать с годовым докладом в Сейме предусматривает Конституция.
Г. Науседа приступил к выполнению обязанностей президента 12 июля прошлого года. В предвыборной кампании Г. Науседы была Программа государства благосостояния, в которой акцентировалось сокращение социального отчуждения и большее уважение в политике.
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