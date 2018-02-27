Советник президента по вопросам внутренней политики Миндаугас Линге сказал, что предложенными президентом поправками хотят не только умерить аппетиты приставов, но и не дать попавшим в беду людям бедствовать.

По словам Линге, очень часто расходы на взыскание долгов в несколько раз превышают сами долги, а немалую часть всех задолженностей составляют долги за коммунальные услуги и мгновенные кредиты. Советник президента сказал, что необходимо учитывать эти обстоятельства.

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"Люди попадают в капкан нищеты, когда не могут выплатить долги. Расходы на администрирование долгов очень велики, так людей загоняют в нищету, в состояние безысходности и в ту же тень, когда людям становится невыгодно показывать официальные доходы, поскольку из них высчитывают долги", - сказал Žinių radijas Линге.

"Поэтому цель - снизить бремя расходов на взыскание долгов, чтобы расходы были объективно обоснованы, чтобы не наживались за счет должников. Кроме того, хотят принять поправки, в которых будут определенные критерии для подсчета этих расходов", - сказал советник президента.

Линге обратил внимание на, по его мнению, большие доходы приставов, которые составляют 10 000 в месяц. По словам советника президента, благосостояние приставов не должно расти необоснованно.

21 февраля президент Даля Грибаускайте представила предложение в связи с включением в повестку дня весенней сессии парламента 7 новых инициатив, цель которых - повышение справедливости, пресечение обкрадывания людей, борьба с коррупцией, трудоустройства друзей, родственников и знакомых в госсекторе.

Также представлены инициативы к законам о приставах и поправки к Гражданскому кодексу, которые будут способствовать снижению расходов на взыскание долгов, прозрачности действий приставов, ужесточению ответственности приставов.