Советник президента по вопросам внутренней политики Миндаугас Линге сказал, что предложенными президентом поправками хотят не только умерить аппетиты приставов, но и не дать попавшим в беду людям бедствовать.
По словам Линге, очень часто расходы на взыскание долгов в несколько раз превышают сами долги, а немалую часть всех задолженностей составляют долги за коммунальные услуги и мгновенные кредиты. Советник президента сказал, что необходимо учитывать эти обстоятельства.
"Люди попадают в капкан нищеты, когда не могут выплатить долги. Расходы на администрирование долгов очень велики, так людей загоняют в нищету, в состояние безысходности и в ту же тень, когда людям становится невыгодно показывать официальные доходы, поскольку из них высчитывают долги", - сказал Žinių radijas Линге.
"Поэтому цель - снизить бремя расходов на взыскание долгов, чтобы расходы были объективно обоснованы, чтобы не наживались за счет должников. Кроме того, хотят принять поправки, в которых будут определенные критерии для подсчета этих расходов", - сказал советник президента.
Линге обратил внимание на, по его мнению, большие доходы приставов, которые составляют 10 000 в месяц. По словам советника президента, благосостояние приставов не должно расти необоснованно.
21 февраля президент Даля Грибаускайте представила предложение в связи с включением в повестку дня весенней сессии парламента 7 новых инициатив, цель которых - повышение справедливости, пресечение обкрадывания людей, борьба с коррупцией, трудоустройства друзей, родственников и знакомых в госсекторе.
Также представлены инициативы к законам о приставах и поправки к Гражданскому кодексу, которые будут способствовать снижению расходов на взыскание долгов, прозрачности действий приставов, ужесточению ответственности приставов.
МВД прокомментировал ужесточение виз иностранцам
Выдача деловых (коммерческих) виз Литвы иностранцам...
Грибаускайте предпринимает меры, чтобы умерить аппетиты приставов (21)
Президентская служба призывает сделать деятельность...
Грибаускайте в Брюсселе напомнила о вопросе фермерских выплат (30)
Литва добивается, чтобы при распределении бюджета...
Лангайтиса в Cейме должен сменить экс-мэр Каунаса Купчинскас (2)
После того, как представитель партии консерваторов...
Член Сейма Тадас Лангайтис отказывается от мандата "конструктивная работа невозможна" (18)
Представитель оппозиционной фракции литовских...
TOP новостей
Экономист: весной подорожает горючее, будут и другие соблазны для повышения цен (53)
Старший экономист банка Luminor Жигимантас Маурицас...
Работники торгового центра в ужасе от того, чем их кормят на работе (68)
"Нас кормят отходами", – сказала работница крупнейшего...
Страсбургский суд отклонил жалобу дочери Петкявичюса по делу о "Корабле дураков" (32)
Во вторник Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ)...
В Литве установлен новый рекорд температуры (4)
Во вторник ночью самым сильным мороз был в Укрмерге,...
Новая идея напугала: учителя такими темпами из незавидного положения не выберутся (26)
Литва договорилась стремиться к тому, чтобы до 2015 года...