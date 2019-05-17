Президент сказала, что ее не удивляют угрозы "крестьян", поскольку нынешнее правящее большинство давно уже не выполняет данное слово.

"Эти перемены во мнениях не удивляют, эти правящие давно уже не держат данное слово. (...) Свои посты и власть они не покинут, а все остальное даже слушать не интересно", – сказала Грибаускайте журналистам 22 мая.

Совет Литовского союза крестьян и зеленых в пятницу в Каунасе должен провести голосование по вопросу доверия лидеру партии Рамунасу Карбаускису и делегированному ею премьер-министру Саулюсу Сквернялису.

Перед первым туром президентских выборов Карбаускис и Сквернялис утверждали, что если партия потерпит поражение на выборах президента в первом туре и на выборах в ЕП, то уйдет из власти. Премьер заявил, что уйдет в отставку с 12 мая.

Однако 14 мая, когда фракция "крестьян" выразила свое доверие к премьер-министру и Карбаускису, было решено остаться у власти, а Сквернялис обещал обдумать, что делать, когда выберут нового президента – вернуть полномочия, а потом формировать правительство или уйти в отставку.

В первом туре президентских выборов Сквернялис занял 3 место.

На вопрос, может ли после поражения на выборах Сквернялис остаться премьер-министром, Грибаускайте ответила: "Так он же не на пост премьер-министра претендовал".

В состав фракции "крестьян" входят 50 депутатов. Парламент возглавляет член этой фракции Викторас Пранцкетис.