Президент Литвы Даля Грибаускайте поздравила президента США Дональда Трампа и всех жителей этой страны с 243-й годовщиной Дня независимости.
© R. Dačkaus nuotr. (LRP)

Глава государства президенту Д.Трампу и всем жителям США пожелала успехов, процветания, единства и мира.

По словам Д.Грибаускайте, США являются для Литвы очень важным партнёром как в укреплении двустороннего диалога и военного сотрудничества, так и в поиске ответа на общие вызовы НАТО.

"Мы довольны ростом диалога между нашими государствами и гражданами, особенно в сферах энергетики, бизнеса, кибербезопасности и военного сотрудничества. Ответственная позиция США по защите свободы, размещение вооружённых сил вашей страны в нашем регионе гарантирует сдерживание и безопасность. В то же время это существенно подтверждает давнюю дружбу стран и поддержку США народу Литвы, что было особенно важно", - говорится в поздравительном письме Д.Грибаускайте.

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По словам президента, проживающая в США литовская община, а также общие демократические ценности и свободы, защищаемые в Литве и США, обеспечивают прочную основу для политического диалога и сотрудничества.

Декларация независимости США была провозглашена 4 июля 1776 года.

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