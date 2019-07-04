Глава государства президенту Д.Трампу и всем жителям США пожелала успехов, процветания, единства и мира.
По словам Д.Грибаускайте, США являются для Литвы очень важным партнёром как в укреплении двустороннего диалога и военного сотрудничества, так и в поиске ответа на общие вызовы НАТО.
"Мы довольны ростом диалога между нашими государствами и гражданами, особенно в сферах энергетики, бизнеса, кибербезопасности и военного сотрудничества. Ответственная позиция США по защите свободы, размещение вооружённых сил вашей страны в нашем регионе гарантирует сдерживание и безопасность. В то же время это существенно подтверждает давнюю дружбу стран и поддержку США народу Литвы, что было особенно важно", - говорится в поздравительном письме Д.Грибаускайте.
По словам президента, проживающая в США литовская община, а также общие демократические ценности и свободы, защищаемые в Литве и США, обеспечивают прочную основу для политического диалога и сотрудничества.
Декларация независимости США была провозглашена 4 июля 1776 года.
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