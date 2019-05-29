"Латвия - одни из самых близких Литве стран. Наши общие ценности и интересы, а также одинаковое понимание вызовов и угроз безопасности сегодня обуславливают успешное сотрудничество обоих государств", - говорится в сообщении президентского ведомства.
По словам Д. Грибаускайте, жителей Литвы и Латвии связывают балтийская традиция, общий опыт соседства и истории, дух песен и свободы, смелая борьба народов за независимость.
Президент утверждает, что сотрудничество и дружба литовского и латвийского народов будут способствовать повышению благосостояния и укреплению духа всего материка.
Срок полномочий нынешнего президента Раймондса Вейониса истекает в июле, он решил не баллотироваться на второй срок.
В среду парламент Латвии избрал Э. Левитса президентом страны. Ранее он занимал должности члена парламента, министра юстиции и посла Латвии в Швейцарии, Венгрии, Германии и Австрии.
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