Даля Грибаускайте, завершающая работу на посту президента Литвы, в понедельник пообещала собственную поддержку и поддержку своей команды будущему главе государства Гитанасу Науседе.
Gitanas Nausėda ir Dalia Grybauskaitė
© DELFI / Domantas Pipas

"Я чувствую большой человеческий долг помочь, и вся моя команда готова помочь", –сказала Д. Грибаускайте после встречи с Г. Науседой в Президентском дворце.

"Это наша обязанность перед государством, это моя обязанность как уходящего президента, и поэтому мы являемся открытыми, доброжелательными и всегда готовы стать опорой", – сказала она.

Она также добавила, что с Г. Науседой у нее обнаружилось "много общего сознания и понимания о государстве. Д. Грибаускайте выразила надежду на то, что "такая огромная поддержка людей, какая была продемонстрирована избранному президенту, действительно будет оправдана".

Статьи по теме:
Науседа сообщил, кого позовёт в свою команду
Эксклюзивное интервью: Науседа намерен влиять на работу партий и менять президентскую службу  (12)

выразила надежду на то, что "такая огромная поддержка людей, какая была продемонстрирована избранному президенту, действительно будет оправдана".

Г. Науседа сказала, что на встрече состоялся обмен мнениями по актуальным вопросам, глава государства передала информацию об ожидающих делах.

"Я действительно вижу бесконечное желание во имя этой Литвы сделать этот процесс передачи, как можно более слаженным, основанным на взаимном доверии, взаимопонимании", – сказал избранный президент.

Д. Грибаускайте и Г. Науседа после встречи и кратких заявлений не отвечали на вопросы журналистов.

Избранный президент во втором туре выборов победил свою соперницу - бывшего министра финансов, члена сейма Ингриду Шимоните.

Он приступит к обязанностям после инаугурации в июле.

Статьи по теме:

Семь цитат Науседы: хочу начать со стабильности (2)

Избранный президент Литвы Гитанас Науседа в...

Ночь после выборов – глазами фотографов портала DELFI

26 мая в Литве президентом выбрали Гитанаса Науседу....

Науседа: за досрочные выборы в Сейм Литвы весной и за женщин в правительстве (3)

Избранный президент Литвы Гитанас Науседа говорит,...

Гитанас Науседа выступил с речью на площади Даукантаса: отныне все будет иначе (9)

Избранный президент Литвы Гитанас Науседа обратился...

Президент Литвы поздравила Науседу с победой на выборах (2)

Президент Литвы Даля Грибаускайте поздравила...

Речь Науседы: я не такой человек, как Даля Грибаускайте (24)

Лидирующий на президентских выборах в Литве...

Политика

Ландсбергис: мы пытались не мешать Шимоните, но не все получилось (5)

Председатель партии консерваторов Союз отечества -...

Грибаускайте пообещала будущему президенту Литвы поддержку и своей команды (30)

Даля Грибаускайте , завершающая работу на посту...

Шимоните пока не рассматривает предложение Ландсбергиса вести партию на выборы (3)

Ингрида Шимоните , проигравшая на президентских...

Науседа сообщил, кого позовёт в свою команду

Избранный президентом Литвы Гитанас Науседа в...

Эксклюзивное интервью: Науседа намерен влиять на работу партий и менять президентскую службу (12)

Избранный президент Литвы Гитанас Науседа сказал,...

TOP новостей

Грибаускайте пообещала будущему президенту Литвы поддержку и своей команды (30)

Даля Грибаускайте , завершающая работу на посту...

Эксклюзивное интервью: Науседа намерен влиять на работу партий и менять президентскую службу (12)

Избранный президент Литвы Гитанас Науседа сказал,...

Шимоните после поражения на выборах: мне жаль Рамунаса Карбаускиса (13)

Кандидат от консерваторов Ингрида Шимоните , которая...

Rima Baškienė, Ramūnas Karbauskis Andrius Kubilius, Rasa Juknevičienė, Vytautas Juozapaitis, Gabrielius Landsbergis Petras Auštrevičius Viktoras Uspaskichas Valdemaras Tomaševskis Juozas Olekas, Vilija Blinkevičiūtė

Выяснилось, кто представит Литву в Европарламенте (4)

Сразу после полуночи Главзибирком Литвы представил...

Семь цитат Науседы: хочу начать со стабильности (2)

Избранный президент Литвы Гитанас Науседа в...