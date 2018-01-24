Литовский президент Даля Грибаускайте подписала принятый Сеймом закон, который позволяет органам государственной власти проверять крупные сделки трех частных компаний Orlen Lietuva, Achema и Telia Lietuva, а также их запрещать, если констатирована угроза для национальной безопасности.
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"Президент закон подписала", - сказал в среду BNS пресс-секретарь президента Дайва Ульбинайте.

Согласно закону, проверке могут подвергаться те сделки, стоимость которых превышает 10% годовой выручки компании. Если правительство сочтет, что сделка не отвечает интересам национальной безопасности, ее нельзя будет заключить.

Закон об охране важных объектов для обеспечения национальной безопасности также будет применяться в отношении крупнейших государственных предприятий, начиная с Lietuvos gelezinkeliai (Литовских железных дорог) и заканчивая Lietuvos oro uostai (Литовские аэропорты).

После длительных дискуссий парламент принял этот закон 12 января. При обсуждении закона больше всего дискуссий возникло относительно того, не чрезмерно ли вмешательство государства в частный бизнес.

Телекоммуникационная компания Telia Lietuva находится в управлении шведского предприятия, нефтеперерабатывающий завод в Мажейкяй - в управлении польского государственного концерна Orlen. Более половины акций Achemos grupe принадлежит Лиде Лубене.

Оценку положениям этого закона также дадут эксперты Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) перед принятием решения о том, пригласить ли Литву вступить в эту организацию в нынешнем году.

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