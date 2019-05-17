Грибаускайте отправиться на инаугурацию Зеленского

Президент Литвы Даля Грибаускайте в понедельник отправится на инаугурацию нового президента Украины Владимира Зеленского.
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"Литовский народ, десятилетия боровшийся за свободу, очень хорошо понимает и поддерживает стремление украинцев к самостоятельному созданию европейского будущего своего государства, твердо поддерживает Украину в защите суверенитета и территориальной целостности", – говорится в пресс-релизе президентской администрации.

Торжества инаугурации начнется в Верховной Раде Украины, здесь новый президент принесет присягу. Позднее глава государства примет прибывших в Киев иностранных гостей.

В. Зеленский избран президентом Украины 21 апреля во втором туре выборов. Он получил более 70% голосов, победив стремившегося быть переизбранным Петра Порошенко.

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