Как сообщила в среду пресс-служба главы государства, хотя в последние пять лет торговля между Литвой и Южной Кореей выросла в пять раз, в ней все еще доминируют традиционные товары и услуги. По сообщению администрации президента, Южная Корея является одним из наиболее прогрессивных государств, особое внимание здесь уделяется науке, изобретениям, творческому подходу. Литва в мире известна как новатор в сфере естественных наук и финансовых технологий, а литовские лазеры уже сейчас пользуются спросом в Южной Корее. Поэтому более тесное сотрудничество позволило бы лучше использовать потенциал стран, способствовало бы росту экономики и научному прогрессу.

Руководители стран также обсудили и положение в сфере международной безопасности, сотрудничество Южной Кореи и НАТО, возможности обмена опытом в сфере кибернетической обороны.

Грибаускайте отметила, что построенное в Южной Корее судно-терминал сжиженного природного газа (СПГ) Independence дало старт качественно новым отношениям стран. Терминал, ставший гарантом энергетической независимости региона, - это пример того, как при помощи прогресса можно обеспечить безопасность и благополучие государств.

На встрече обсуждались и вызовы международной безопасности. По словам

Грибаускайте, Литва и Южная Корея знают, что значит жить рядом со сложным и непредсказуемым соседом. Президент акцентировала, что Литва поддерживает международные усилия по ядерному разоружению Северной Кореи и реализацию введенных ООН санкций.